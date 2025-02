Medicina: Cic, a Roma il convegno “La chirurgia in Italia: proposte delle società chirurgiche”

(Adnkronos) – La formazione dei giovani chirurghi, misure per ridurre il numero delle denunce che ogni anno coinvolgono i chirurghi e l’utilizzo e potenziamento delle nuove tecnologie, come l’intelligenza artificiale. Sono i temi al centro del convegno “La chirurgia in Italia: proposte delle società chirurgiche” che si è tenuto a Roma, nell’ambito dell’Assemblea nazionale del Collegio italiano dei chirurghi (Cic) e che ha visto la partecipazione di tutti i direttori e presidenti delle società chirurgiche in rappresentanza di circa 45 mila professionisti.

