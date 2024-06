(Adnkronos) – Il parco divertimenti più grande d’Italia si trasforma in un’aula senza pareti grazie a percorsi formativi per gli studenti delle scuole primarie e secondarie. Tra le novità 2024, lo studio della fisica applicata allo Stunt Show e la caccia al tesoro tecnologica. Un’opportunità che sempre più scuole stanno cogliendo per offrire ai ragazzi un’esperienza che coniuga originalità, formazione e divertimento. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)