(Adnkronos) – “In questo particolare momento storico per il settore automotive è fondamentale avere un rapporto stretto con associazioni come Alis che mettono in contatto privato e pubblico”. Lo ha detto ai microfoni di Adnkronos l’amministratore delegato di Atlante Italia, Gabriele Tuccillo, in occasione dell’Assemblea generale Alis 2024 a Roma. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)