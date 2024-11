Montanari (Università di Bologna):”Prevenzione dei rischi sono essenziale per poter mitigare le conseguenze”

(Adnkronos) – “La mappatura delle aree a rischio è un passo fondamentale per ridurre l’impatto e dei rischi ambientali di origine naturale o antropica è fondamentale perché ci consente di prevedere in anticipo dove si possono verificare degli eventi che è impattano la popolazione e il tessuto socio-economico in genere” Lo ha detto Alberto Montanari, Professore di costruzioni idrauliche e idrologia, Dipartimento DICAM, Università di Bologna intervenuto a Bologna al Dissemination Workshop del progetto RETURN (Multi-Risk Science for Resilient Communities under a Changing Climate), finanziato dal PNRR.—sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)