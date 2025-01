My Selection 2025, Bastianich: “È un privilegio e un onore fare parte di questo progetto”

(Adnkronos) – “Da americano, McDonald’s ha sempre fatto parte della mia vita, quindi, sono contento di partecipare a questa avventura con loro perché è stata fatta una grande comunicazione di qualità su prodotti d’eccellenza, prodotti che le persone devono assaggiare e conoscere. È un privilegio e un onore fare parte di questo progetto”. Lo ha detto Joe Bastianich in occasione della presentazione dell’edizione 2025 di My Selection di McDonald’s. Le nuove ricette selezionate da Joe Bastianich rinnovano l’impegno di McDonald’s per valorizzare il Made in Italy di qualità e le eccellenze della filiera agroalimentare italiana. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)