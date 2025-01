My Selection 2025, Favaro (McDonald’s Italia): “Valorizziamo prodotti Igp e Dop dal 2008”

(Adnkronos) – “McDonald’s Italia ha iniziato nel 2008 a valorizzare i prodotti Igp e Dop e da allora siamo riusciti a proporre all’interno delle nostre ricette ben 22 ingredienti, per un totale di oltre 8mila tonnellate di materie prime utilizzate”. Così Giorgia Favaro, amministratrice delegata di McDonald’s Italia, alla presentazione dell’edizione 2025 di My Selection di McDonald’s, le cui ricette selezionate da Joe Bastianich rinnovano l’impegno di McDonald’s per valorizzare il Made in Italy di qualità e le eccellenze della filiera agroalimentare italiana. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)