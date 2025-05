(Adnkronos) – “La nautica è un grande fiore all’occhiello per il nostro Paese. Siamo leader nel mondo nella costruzione dei grandi yacht. Essere italiani è un elemento competitivo per qualsiasi cosa si faccia”. Così la ministra del turismo, Daniela Santanchè, in occasione della convention Satec 2025 organizzata da Confindustria Nautica. La ministra ha partecipato all’incontro dal titolo “Il valore della nautica e le politiche industriali del paese” —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)