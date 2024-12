Neuroscienze, Padovani (Sin): “Necessaria alleanza tra tutti gli esperti e gli scienziati”

(Adnkronos) – “Le sfide sono tantissime: la prima è l’alleanza tra tutti gli esperti e gli scienziati che si occupano di cervello, dalla psichiatria alla neurologia nella neuropsichiatria infantile, così come nelle fasi avanzate dell’età e quindi della geriatria e di combinare insieme agli psicologi, ai farmacologi e ai biologi, una vera e propria comunità dedicata alla salute del cervello. La seconda sfida è di far comprendere alla comunità e alla cittadinanza che ‘One Health’ non è uno slogan fine a se stesso, ma” per ricordare che “non c’è un cervello in salute se c’è un corpo malato e viceversa”. Con queste parole Alessandro Padovani, presidente Società Italiana di Neurologia – Sin, è intervenuto/a all’evento istituzionale ‘La salute parte dal cervello. Le Neuroscienze in Italia. Passato, presente e futuro’ promosso a Roma da Lundbeck Italia, azienda biofarmaceutica danese specializzata nelle neuroscienze, in occasione del 30° anniversario di attività e impegno nel nostro Paese. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)