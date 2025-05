(Adnkronos) – “L’Italia è già tra i leader in Europa nel riciclo e nel riuso e questa è una direzione da prendere con forza, noi ne vediamo i benefici ogni giorno”.Così Marco Nocivelli, amministratore delegato di Epta e vicepresidente di Confindustria per le politiche industriali e il made in italy, ha commentato i nuovi dati dal mondo dell’economia circolare intervenendo al panel “Economia circolare, tra il dire e il fare” che si è tenuto al Festival dell’economia di Trento.“Chiediamo alle Istituzioni di accelerare e sostenere gli investimenti nel settore”, ha concluso l’imprenditore. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)