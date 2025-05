Nuclear Power-Expo, Sanguineti (ATV): “Per sostenibilità economica scegliere una tecnologia”

(Adnkronos) – “Il nucleare richiede, per poter essere economicamente sostenibile, una scelta sul tipo di tecnologia che si vuole perseguire. C’è una tecnologia consolidata, che è quella dei grandi reattori ad acqua pressurizzata, e mi riferisco quindi alle centrali come quelle francesi, una tecnologia sulla quale in qualche modo si conosce già tutto. La sfida per quel tipo di tecnologia è che sono impianti con una complessità impiantistica tale che richiede una standardizzazione per ridurre i costi di messa a punto”. Lo ha detto Enrico Sanguineti, direttore generale Advanced Technology Valve – ATV, a margine della prima edizione di Nuclear Power-Expo, la manifestazione in svolgimento dal 21 al 23 maggio 2025 nel quartiere fieristico del Piacenza Expo, organizzata da Mediapoint & Exhibitions, che punta a diventare l’evento di riferimento a livello nazionale nel comparto dell’energia nucleare. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)