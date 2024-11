NX Engineering District Catania, Di Amato: “Ricominciamo dai territori e dalle loro eccellenze”

(Adnkronos) – “Bisogna che ricominciamo proprio dai territori”. Fabrizio Di Amato, fondatore e presidente di Maire, che ha inaugurato oggi l’NX Engineering District di Catania, il nuovo centro di ingegneria a elevato contenuto tecnologico nato all’interno del Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia, non ha dubb: “Si deve puntare a territori come questo, prezioso, dove ci sono università ed eccellenze di altro livello. Abbiamo poli di ingegneria in altri Stati e ci siamo detti: perché non aiutare i territori del nostro Paese a non spopolarsi e a valorizzarsi? Da qui la scelta di investire a Catania”. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)