(Adnkronos) – Al Tg1 le immagini esclusive dell’interno dell’abitazione della cameretta di Mark Samson, dove ha ucciso Ilaria Sula, sua ex fidanzata con tre coltellate al collo e abbandonata in una valigia in fondo a un dirupo. Le immagini del servizio del Tg1, diretto da Gian Marco Chiocci, mostrano i disegni di Samson e come siano stati spostati mobiletto e armadio, ad opera della madre del giovane, per coprire le tracce di sangue. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)