On. Centinaio: “Necessario capire come aiutare agricoltura a uscire dalla crisi”

(Adnkronos) – “L’agroalimentare è uno dei settori più importanti del nostro Paese. Oggi trattiamo quelle che sono le potenzialità del nostro Paese. Quindi, il fatto che l’Italia sia il paese della biodiversità e dell’agroalimentare, ma anche il fatto che l’agricoltura sta attraversando un momento di crisi dovuto anche al cambiamento climatico e alla crisi economica. Vogliamo capire quelli che sono i modi per affrontare questo momento di crisi”. A dirlo il vicepresidente del Senato, in occasione del convegno ‘Agricoltura, sostenibilità ed innovazione: le sfide per coltivare il nostro futuro’, promosso da Bper in collaborazione con il settimanale “il Ticino” e organizzato a Pavia. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)