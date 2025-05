Oncologia, Ascierto (Istituto Pascale): “La prevenzione è la nostra migliore arma contro il melanoma e i tumori rari della pelle”

(Adnkronos) – “La prevenzione è la nostra prima arma contro il melanoma”, ha dichiarato Paolo Ascierto, direttore del Dipartimento Tumori Cutanei e Immunoterapia dell’Istituto Pascale di Napoli, intervenendo all’evento “Non girarci intorno” di Merck Italia, organizzato in occasione del Giro d’Italia. Ascierto ha sottolineato l’importanza della diagnosi precoce e dell’informazione per contrastare melanoma e tumori rari della pelle, come il carcinoma a cellule di Merkel. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)