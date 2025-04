Onorato: “Race for the cure è onda rosa che travolgerà Roma” – Video

(Adnkronos) – “La prevenzione non deve essere un privilegio per pochi, ma un diritto per tutti. Oltre il lavoro delle istituzioni su questo fronte c’è il lavoro che fa la Komen Italia con la ‘Race for the cure’: sono stati dei grandi precursori nel costruire un grande evento di sport che però potesse portare il messaggio della prevenzione e spingere le persone a prendersi cura di loro stesse. Noi sosteniamo molto la Race for the cure, il Circo Massimo è diventato un grande villaggio dello sport, di festa per le scuole, per i giovani, i meno giovani. Siamo felicissimi che ancora una volta questa ‘onda rosa’ travolgerà Roma”. Così Alessandro Onorato, assessore allo Sport, turismo, moda e grandi eventi di Roma Capitale, a margine della presentazione della 26esima edizione della Race for the cure al Coni. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)