Ordine Ingegneri Milano, presidente Penati: “Impegnati a favorire dialogo con altri professionisti”

(Adnkronos) – “È importante il confronto con gli altri professionisti. Per questo abbiamo istituito la Rete delle Professioni per favorire un dialogo costante con tutti gli attori di quello che speriamo sia il cambiamento e lo sviluppo del nostro Paese”. Lo afferma Carlotta Penati, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano e presidente della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Milano (Foim), all’assemblea ordinaria degli iscritti 2025, svoltasi nella sede di Palazzo Montedoria a Milano, in occasione della quale sono stati condivisi il bilancio consuntivo dell’esercizio 2024 ed il conto economico preventivo 2025. L’assemblea è stata un prezioso momento di ascolto e confronto sui temi centrali del cammino che la comunità professionale sta affrontando. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)