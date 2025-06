Ordine Ingegneri Milano, tesoriere Iannicelli: “Nostra responsabilità aiutare iscritti favorendo competenze”

(Adnkronos) – “Il fattore tecnologico e l’innovazione sono alla base ormai di tutte le attività umane. È quindi fondamentale che gli ingegneri cambino pelle e non siano più ‘solamente’ tecnici e progettisti ma anche elementi di indirizzo per la società, per le istituzioni e per gli enti. Noi come Ordine abbiamo quindi la responsabilità di aiutare i nostri iscritti favorendo le competenze e il loro inserimento nei momenti istituzionali”. Così Carmelo Iannicelli, tesoriere dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Milano, all’assemblea ordinaria degli iscritti 2025, tenutasi presso la sede dell’Ordine di Palazzo Montedoria a Milano, un’occasione d’incontro, ascolto e dibattito sul presente ed il futuro della professione. Nel corso della giornata, sono stati condivisi il bilancio consuntivo dell’esercizio 2024 ed il conto economico preventivo 2025. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)