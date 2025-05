PA, Romano (Inps): “Serve rete tra pubbliche amministrazioni per contrasto frodi”

(Adnkronos) – “Stiamo utilizzando un fondo europeo per finanziare un sistema antifrode specifico. Quello che ci serve, però, è avere una rete con le altre pubbliche amministrazioni. L’Inps ha stretto rapporti con la Magistratura, la Guardia di Finanza e le altre amministrazioni che si occupano di cittadini come l’agenzia delle entrate. Abbiamo anche firmato un importante accordo con l’autorità francese per avere accesso reciproco ai dati e riuscire a trovare sempre più frodi previdenziali”. Così il direttore centrale internal audit, risk management, compliance e antifrode dell’Inps, Alessandro Romano, all’evento dal titolo “Inps presidio della legalità: contrasto a phishing e smishing. Campagne, strategie e strumenti di prevenzione”, tenutosi nell’ambito del ForumPA 2025 a Roma. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)