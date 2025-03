Philip Morris, Di Giovanni: “Dal 2008 investiti 14 mld di dollari in prodotti senza fumo”

(Adnkronos) – “Ci stiamo focalizzando sui prodotti senza fumo. Il 90% degli investimenti è in ricerca e sviluppo e dal 2008 abbiamo investito oltre 14 miliardi di dollari per offrire prodotti completi al consumatore in tempi rapidi”. Lo afferma Tommaso Di Giovanni, Vice president international communication & engagement di Philip Morris International, al lancio in Italia dei sacchetti di nicotina ZYN, l’ultima novità del portafoglio di prodotti senza combustione di Philip Morris International (PMI). —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)