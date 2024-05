Pipeline & Gas Expo, Selmoune (Mosa): ‘Novità: macchina 300 Ah a ottime prestazioni e cingolato radiocomandato’

(Adnkronos) – “Abbiamo portato due novità molto importanti una 300 Ampere nuova con delle prestazioni ottimali e il nuovo cingolato per poter spostare gruppi elettrogeni e gruppi autonomi di saldatura senza l ausilio di gru. Abbiamo deciso di uscire con questa macchina con un multiprocesso di tutti i tipi di saldatura, è una cofanatura molto compatta con pesi controllati anche per trasportare anche i piccoli furgoni, poi, invece, abbiamo un cingolato di nuova concezione con motore elettrico e grazie alla generazione del gruppo elettrogeno lo possiamo spostare in cantiere con un radiocomando fino a 200m di distanza”. Lo ha affermato Riad Selmoune, direttore commerciale di Mosa, a margine della seconda giornata della terza edizione del Pipeline Gas Expo, in svolgimento dal 29 al 31 Maggio nei padiglioni di Piacenza Expo, a cui si affianca per la prima volta il CybSec Expo. Entrambe le manifestazioni sono organizzate da Mediapoint & Exhibitions. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)