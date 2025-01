Pollio (Cittadinanzattiva): “Cittadini consapevoli per orientare le scelte del mercato”

(Adnkronos) – “In quanto cittadinanza attiva riteniamo che il consumatore non sia da intendersi come il punto di ricaduta di scelte altrui ma è un soggetto attivo che esercitando un potere di scelta consapevole può orientare anche i meccanismi produttivi e contribuire a riorientare il mondo del consumo in generale”. Lo ha detto Cinzia Pollio, Coordinatrice Progetti e Politiche per i Consumatori di Cittadinanzattiva a Marca 2025 a Bologna per presentare il Progetto “Nutrizione Sostenibile e Lotta agli Sprechi” lanciato da Cittadinanzattiva in collaborazione con il Centro di Ricerca EngageMInds HUB dell’Università Cattolica ed il supporto non condizionato dell’Unione Italiana per l’Olio di Palma Sostenibile. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)