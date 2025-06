(Adnkronos) – Per celebrare i 100 anni di storia dei Buoni fruttiferi postali, Poste italiane ha lanciato sul mercato il Buono 100. Prodotto “dematerializzato” e acquistabile solo in versione digitale via web o tramite applicazione, ha una durata di 4 anni e offre un tasso annuo lordo del 3% a scadenza. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)