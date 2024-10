Premio Archivio Disarmo Colombe d’oro per la pace, in Campidoglio si è svolta la 40a edizione

(Adnkronos) – Sono stati consegnati a Roma i riconoscimenti per la 40a edizione del Premio Colombe d’oro per la pace, organizzato da Archivio Disarmo con il sostegno delle Cooperative aderenti a Legacoop. L’edizione di quest’anno si è tenuta in concomitanza con due guerre che stanno sconvolgendo l’Europa e il Mediterraneo e minacciano di allargarsi con una escalation che nessuno sembra in grado di arrestare. In Ucraina, a Gaza, in Cisgiordania e in Libano le distruzioni sono enormi, così come le morti, soprattutto nella popolazione civile. In Campidoglio sono stati premiati i giornalisti Veronica Fernandes (Rainews 24), Matteo Pucciarelli (la Repubblica), Safwat Al Kahlout (Al Jazeera) e Meron Rapoport (+972/Local Call). Il Premio internazionale è stato assegnato alla Campagna Stop Killer Robots ed è stato ritirato dal Vice presidente Peter Asaro. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)