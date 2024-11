Prota (Fondazione Return): “Vogliamo contribuire a migliorare la capacità di comprensione dei fenomeni naturali e dare strumenti per azioni di prevenzione dei rischi”

(Adnkronos) – “Il progetto Return è un Progetto Nazionale selezionato nell’ambito di partenariati estesi PNRR per affrontare il tema di rischi ambientali naturali e antropici e vede una partecipazione ampia di enti di ricerca università nazionali insieme a grandi aziende per contribuire a migliorare la capacità di comprensione dei fenomeni naturali e anche per dare strumenti concreti che consentano delle azioni di prevenzione, di gestione e di monitoraggio dei rischi.”Sono le parole di Andrea Prota, Presidente Fondazione RETURN, intervenuto a Bologna al Dissemination Workshop del progetto RETURN (Multi-Risk Science for Resilient Communities under a Changing Climate), finanziato dal PNRR. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)