Rebuild 2025: De Stefani (C40 Cities), ‘usiamo rigenerazione urbana come partenza per trasformazione città’

(Adnkronos) – “Noi come C40 lavoriamo con circa 100 città al mondo per farfronte alla crisi climatica all’interno di C40. Noi usiamo larigenerazione urbana come punto di partenza per trasformare le nostrecittà e l’ambiente costruito in un’ottica ESG”. Lo ha detto CostanzaDe Stefani, senior manager reinventing cities e design competitionslead C40 Cities, all’undicesima edizione di Rebuild, l’evento dedicatoall’edilizia sostenibile e al futuro del comparto delle costruzioni,in cui le nuove tecnologie digitali giocheranno un ruolo daprotagoniste. La due giorni è in svolgimento al Centro Congressi Rivadel Garda (TN) il 6 e 7 maggio. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)