Regioni, Emiliano: “Le Regioni si occupano di tutto, gli italiani non lo sanno”

(Adnkronos) – “Le Regioni si occupano di tutto e gli italiani non lo sanno. Assicuriamo il governo di larga scala locale, coordiniamo i comuni, programmiamo la spesa dei fondi europei, ci occupiamo di tutti gli aspetti della vita degli italiani”. Queste le parole di Michele Emiliano, presidente di Regione Puglia, in occasione del Festival “L’Italia delle Regioni”, la manifestazione promossa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con la Regione del Veneto, in corso di svolgimento a Venezia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)