Regioni, Fugatti: “Da Governo atto istituzionale contro il Trentino”

(Adnkronos) – “Dal Governo atto istituzionale molto pesante contro le prerogative dell’autonomia trentina con una chiara valenza politica. Le autonomie speciali, come detto tra le righe dalla Corte costituzionale nella sentenza della Campania, hanno potere legislativo su questa materia. Nei prossimi giorni valuteremo il da farsi”. Con queste parole il presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha commentato la decisione del Consiglio dei Ministri di impugnare la legge della Provincia autonoma di Trento sul terzo mandato. Il presidente Fugatti ha parlato in occasione della seconda giornata del Festival “L’Italia delle Regioni”, la manifestazione promossa a Venezia dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con la Regione del Veneto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)