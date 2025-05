(Adnkronos) – “E’ un orgoglio mostrare al ministro Bernini questo Centro, lo strumento per essere competitivi, come paese, nella costruzione per il farmaco del futuro. Gli acidi nucleici, l’RNA e la terapia genica devono diventare un patrimonio di questo paese”

Con queste dichiarazioni, Rosario Rizzuto, presidente del centro nazionale di ricerca per lo sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA, durante la visita, insieme al ministro Bernini, di sabato mattina presso i laboratori del Complesso Vallisneri dell'Università di Padova. I laboratori ospitano uno degli hub scientifici più avanzati del Centro Nazionale per lo Sviluppo di Terapia Genica e Farmaci a RNA.