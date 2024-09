Salone Nautico, Lanzillo (Deloitte Private Leader): “Investire in tecnologia ed essere sostenibili, elementi essenziali”

(Adnkronos) – “La filiera Nautica è un prodotto estremamente tecnologico ed investire in tecnologia abilitante alla sostenibilità diventano elementi essenziali quindi mixando le due parti si ottengono, con un unico investimento, due obiettivi imprescindibili” Così Ernesto Lanzillo, intervenuto al 64° Salone Nautico di Genova, in occasione del convegno “La filiera della nautica: espressione di cultura e sostenibilità” a cura di BPER Banca, in collaborazione con Unione Industriali Torino e Confindustria Nautica. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)