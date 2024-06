Salute, Cenci (Eikon): ‘One Health – scuole in azione punta a investire sui giovani’

(Adnkronos) – “One Health – scuole in azione ha l'obiettivo di diffondere il paradigma della One Health nelle scuole superiori italiane. Questo paradigma, che studia in modo integrato la salute degli umani, dell'ambiente, delle piante e degli animali, finora è rimasto molto centrato nell'ambito tecnico scientifico e della ricerca, ma noi abbiamo accettato la sfida di diffonderlo, così che possa impattare positivamente sui comportamenti e gli stili di vita di ognuno di noi, a partire dai giovani, che hanno un grande interesse per tutto quello che riguarda il non umano”. Così, Cristina Cenci, antropologa e Senior Partner Eikon Strategic Consulting (ESG Culture LAB),a margine dell’evento conclusivo, svoltosi presso la Camera dei deputati, di One Health Project – Scuole in Azione, dedicato al tema della prevenzione e della One Health. L'iniziativa è stata promossa da Eikon Strategic Consulting Italia Società Benefit e EVERSANA e realizzata con il supporto incondizionato della Fondazione MSD, la partnership dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria e con il patrocinio di ASviS – Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile e ANMVI – Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)