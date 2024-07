Salute, De Nigris (J&J): “Persone al centro di tutta la nostra strategia aziendale”

(Adnkronos) – “Siamo convinti che anche in un momento di grande avanzamento tecnologico le persone siano insostituibili perché dotate di empatia e intelligenza umana, che non si possono replicare. Sono infatti le persone a essere al centro di tutta la nostra strategia aziendale”. Sono le parole di Cosimo De Nigris, Hr director di Johnson & Johnson Innovative Medicine Italia, partecipando all’incontro ‘Human intelligence: le persone prima di tutto’, dedicato al ruolo che le risorse umane hanno e avranno nel disegnare le organizzazioni di domani. Il talk si inserisce all’interno della più ampia iniziativa ‘Johnson & Johnson Week, Insieme verso la medicina del futuro’, giunta alla sua terza edizione e realizzato presso la nuova sede milanese della farmaceutica. Una settimana di eventi e incontri con clinici, associazioni pazienti, istituzioni, università e centri di ricerca pensata per immaginare le prossime evoluzioni della sanità italiana. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)