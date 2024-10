Salute, Ferrucci (UniMi): “Insegniamo agli studenti come gestire le ricadute psicologiche delle patologie organiche cliniche”

(Adnkronos) – “L’obiettivo è formare laureati in grado di lavorare in equipe multidisciplinari e capaci di inquadrare le patologie psicologiche in tempi brevi in modo da attuare terapie precise e tempestive”. Sono le parole di Roberta Ferrucci, docente di Neuropsicologia e neuroscienze cognitive dell’Università degli Studi di Milano, a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo corso di laurea triennale in “Scienze psicologiche per la prevenzione e la cura”, istituito nella facoltà di Medicina e Chirurgia, primo in Italia, organizzato all’Università Statale di Milano. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)