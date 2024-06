Salute, Freddi (Msd): ‘Entusiasti di realizzare progetto One Health’

(Adnkronos) – “La Fondazione Msd ha aderito con grande entusiasmo a questa progettualità già dal 2023, quando avevamo dato vita, grazie alla consulenza del professor Grignolino, a delle pillole video di piccoli cartoni animati che in un minuto e mezzo raccontavano cosa fosse la One Health, veicolate nelle sale cinematografiche e attraverso i social, ovvero nei punti di aggregazione dove maggiormente è possibile trovare della popolazione giovanile”. Lo ha detto Goffredo Freddi, Policy and Communication Executive Director di Fondazione Msd, a margine dell’evento conclusivo, svoltosi presso la Camera dei deputati, di One Health Project – Scuole in Azione, dedicato al tema della prevenzione e della One Health. L'iniziativa è stata promossa da Eikon Strategic Consulting Italia Società Benefit e EVERSANA e realizzata con il supporto incondizionato della Fondazione MSD, la partnership dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria e con il patrocinio di ASviS – Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile e ANMVI – Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)