Salute, Gregis (Bayer Spa): “Finerenone è soluzione concreta per comunità scientifica e pazienti”

(Adnkronos) – "Con finerenone offriamo una soluzione concreta alla comunità scientifica, ma soprattutto ai pazienti italiani che più ne hanno bisogno". A dirlo la country division head pharmaceuticals Bayer Italia, Arianna Gregis, in occasione della conferenza stampa 'Verso un futuro senza dialisi', promossa da Bayer per annunciare che l'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha ammesso alla rimborsabilità finerenone, un nuovo farmaco per il trattamento della malattia renale cronica in stadio 3 e 4, associata a diabete di tipo 2 in pazienti adulti con presenza di albuminuria, in aggiunta allo standard di cura. Il farmaco è il primo antagonista selettivo non steroideo dei recettori dei mineralcorticoidi (MR), in grado di inibire la trascrizione dei geni pro-infiammatori e profibrotici.