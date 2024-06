Salute, Leonardi (Ministero Salute): ‘Approccio One Health richiede concorso di più istituzioni”

(Adnkronos) – “Il ministero è molto felice di essere qui perché l’approccio One Health non riguarda solo il ministro della salute o solo la filiera sanitaria, ma necessita del concorso di più istituzioni, perché si tratta di mettere insieme la salute umana, la salute degli animali e la salute ambientale”. A dirlo Giovanni Leonardi, capo dipartimento «One Health» e Rapporti Internazionali del Ministero della Salute, a margine dell’evento conclusivo, svoltosi presso la Camera dei deputati, di One Health Project – Scuole in Azione, dedicato al tema della prevenzione e della One Health. L'iniziativa è stata promossa da Eikon Strategic Consulting Italia Società Benefit e EVERSANA e realizzata con il supporto incondizionato della Fondazione MSD, la partnership dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria e con il patrocinio di ASviS – Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile e ANMVI – Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)