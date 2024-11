Salute, Massimelli (Aisla): “Ricerca unica strada possibile per debellare la Sla”

(Adnkronos) – “Questa iniziativa si chiama “La promessa”, la promessa di prendere un impegno di vicinanza e di raccogliere fondi per la ricerca, unica strada possibile per debellare la Sla”. Sono le parole di Fulvia Massimelli, presidente di Aisla, l’Associazione italiana Sclerosi laterale amiotrofica, intervenuta durante l’evento streaming “Una promessa per la ricerca”. Un evento organizzato dalla stessa Aisla con l’obiettivo di promuovere responsabilità e impegno nella lotta alla Sla. L’evento ha dato il via alla campagna di raccolta fondi natalizia a sostegno della Ricerca scientifica. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)