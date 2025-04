Salute, prof. Moscone: “Riducendo fumo e alcol fino a 1mld di costi in meno per SSN”

(Adnkronos) – “Se il 50% dei fumatori in Italia passasse dal fumo di sigarette tradizionali verso prodotti a ridotto rischio che non funzionano a combustione, e se l’1% delle persone facesse più attività fisica e riducesse il consumo di alcolici, si potrebbe risparmiare, in termini di costi diretti, ogni anno più di 1 miliardo di euro.” Spiega il professor Francesco Moscone della Brunel University of London e Ca’ Foscari Università di Venezia, a margine della presentazione dell’Osservatorio sull’Economia della Salute Pubblica presso la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica nella sede di Roma. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)