Salute, psichiatra Fiorillo: “La depressione si accompagna a un elevatissimo rischio di suicidio”

(Adnkronos) – “Si parla troppo poco di depressione, bisogna abbattere questo muro. La depressione non è la malattia delle persone deboli, siamo tutti esposti alla depressione”. Così Andrea Fiorillo, professore ordinario di Psichiatria presso l’università della Campania L. Vanvitelli e presidente della European psychiatric association, intervenendo alla presentazione della campagna di sensibilizzazione “Out of the maze – Oltre il labirinto della depressione”, promossa da Johnson & Johnson, con il patrocinio di Fondazione progetto Itaca Ets e di Cittadinanzattiva Aps. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)