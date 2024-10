Salute, Vago (UniMi): “Lo psicologo ha la necessità di competenze specifiche per la prevenzione e la cura”

(Adnkronos) – “Già prima della pandemia abbiamo infatti compreso che la figura dello psicologo stava diventando sempre più importante nel contesto della salute, sia nella fase della prevenzione, che sta diventando sempre più rilevante, che della cura che una persona si trova a dover affrontare”. Così, Gianluca Vago, direttore del Dipartimento di Oncologia e Onco-Ematologia dell’università degli Studi di Milano, in occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo corso di laurea triennale in “Scienze psicologiche per la prevenzione e la cura”, istituito nella facoltà di Medicina e Chirurgia, primo in Italia, organizzato all’Università Statale di Milano. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)