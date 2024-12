Sanità, Giagnotti Tedone (Fondazione Progetto Itaca): “Caregiver devono spesso rinunciare a lavoro”

(Adnkronos) – “Il ruolo dei caregiver, che è sempre stato abbastanza misconosciuto, è quello di permettere alla persona che è ammalata di avere un supporto, una guida e un aiuto in tutta una serie di necessità. Il caregiver si sobbarca questo ruolo che, il più delle volte, determina un cambiamento nella sua vita, tale da dover rinunciare a se stessi e abbandonare il lavoro”. Lo riferisce Felicia Giagnotti Tedone, presidente di Fondazione Progetto Itaca, in occasione dell’evento istituzionale ‘La salute parte dal cervello. Le Neuroscienze in Italia. Passato, presente e futuro’ promosso a Palazzo dell’informazione a Roma da Lundbeck Italia, azienda biofarmaceutica danese specializzata nelle neuroscienze, in occasione del 30° anniversario di attività e impegno nel nostro Paese. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)