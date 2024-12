Sanità, Pisani (Cng): “Salute mentale sempre più centrale tra i giovani”

(Adnkronos) – “La salute mentale è diventata sempre più centrale tra le giovani generazioni, tanto che i giovani la ritengono una priorità addirittura di policy. Noi in questi anni abbiamo condotto diverse indagini per capire come la salute mentale in realtà non sia semplicemente legata ad una dimensione individuale, ma addirittura sociale e relazionale”. Sono le parole di Maria Cristina Pisani, presidente Consiglio nazionale giovani – Cng, in occasione dell’evento istituzionale ‘La salute parte dal cervello. Le Neuroscienze in Italia. Passato, presente e futuro’ promosso a Palazzo dell’informazione a Roma da Lundbeck Italia, azienda biofarmaceutica danese specializzata nelle neuroscienze, in occasione del 30° anniversario di attività e impegno nel nostro Paese. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)