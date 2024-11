Scannapieco: “Dispute geopolitiche minacciano i principi di cooperazione internazionale”

(Adnkronos) – “L’Università deve essere incubatore di nuovi prodotti, di nuove idee, di nuovi progetti che poi possono avere uno sviluppo sul mercato. La sfida più grande è quella di fare in modo che nonostante il mondo si stia frammentando in blocchi, continui il dialogo. Questo è molto importante ed è quello che occorre” ha detto Dario Scannapieco, amministratore delegato e DG di Cassa Depositi e Prestiti che, in occasione della Cerimonia di Inaugurazione dell’anno accademico 2024-2025 dell’Università di Roma Tor Vergata, ha tenuto la sua Lectio magistralis —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)