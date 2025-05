(Adnkronos) – In occasione della Giornata del Lavoro promossa dalla Confsal a Napoli, il vice segretario nazionale Rosalba La Fauci ha lanciato un appello deciso: “La sicurezza non può essere una promessa da Primo Maggio, ma una realtà quotidiana. Ogni giorno in Italia si muore sul lavoro, è ora di dire basta alle parole e passare ai fatti”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)