Sla, Fontana (Nemo): “Alleanza con istituzioni anche per supportare famiglie”

"Quella di oggi è una giornata molto importante per la comunità Aisla perché si è potuto trattare il tema delle malattie sottolineando quando è importante un'alleanza con le istituzioni per affrontare la Sla e il supporto alle famiglie". Così Alberto Fontana, segretario centri clinici Nemo, durante la Conferenza nazionale, Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, il 16 e 17 maggio a Jesi (Ancona). Un appuntamento che ha permesso un confronto su temi come la formazione dei giovani e la collaborazione con le istituzioni.