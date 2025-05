Sla, Saltamartini (Marche): “Da Regione azioni concrete e risorse dedicate”

(Adnkronos) – “Regione Marche ha stanziato una somma per le persone con Sla e un assegno per i caregiver oltre ad aver avviato un percorso con il Centro Nemo che è il più specializzato a livello nazionale. A questo si aggiunge un percorso sulla ricerca scientifica e l’impiego dell’intelligenza artificiale sui trattamenti per la Sla”. Lo ha detto Filippo Saltamartini, vicepresidente e assessore alla Sanità Regione Marche intervenendo alla Conferenza nazionale di Aisla a Jesi (Ancona). L’evento, il cui significato è racchiuso nel titolo della stessa due giorni, “Aisla chiama a raccolta l’Italia della cura”, è un’occasione per condividere risultati, affrontare nuove sfide e rafforzare l’alleanza tra istituzioni, professionisti e comunità nella cura delle disabilità complesse. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)