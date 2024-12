Sostenibilità, blue Gis di Siemens coniuga transizione energetica e digitale

(Adnkronos) – In uno scenario globale in rapido cambiamento, la tech company Siemens, leader nel settore, è impegnata a creare soluzioni e tecnologie in grado di trasformare la vita quotidiana di tutti nel segno di una maggiore sostenibilità. Combinando il mondo reale e quello digitale, Siemens guida la transizione gemella, digitale ed energetica, grazie a tecnologie che trasformano edifici e infrastrutture, come nel caso del portafoglio blue Gis, aumentando la trasparenza, il controllo e l’automazione.

—sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)