Sostenibilità, Di Paolo (BAT Italia): “Puntiamo su sostenibilità, innovazione e persone”

(Adnkronos) – “Il punto di forza di BAT consiste nell’indirizzarsi su tre fattori: innovazione, sostenibilità e persone. A Trieste abbiamo trovato tutto ciò di cui abbiamo bisogno per creare un ecosistema e soprattutto per ridare valore al territorio. Siamo molto presenti sul territorio, sponsorizzando molte realtà e molte manifestazioni importanti. I nostri sono progetti di sostenibilità che hanno alla base anche un approccio innovativo: abbiamo iniziato nel 2020 con Piccoli Gesti, Grandi Crimini, recentemente abbiamo inaugurato al G7 dell’Agricoltura, WePlant e oggi annunciamo One Mission, One Planet”. Così, Andrea Di Paolo, Corporate & Regulatory Affairs Director BAT Italia e Presidente BAT Trieste. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)