Sostenibilità, Giugni (Marevivo): “Campagna mira a ridurre littering e emissioni Co2”

(Adnkronos) – “Questa è una campagna molto importante che coinvolgerà i tifosi del calcio. Con essa vogliamo far capire quanto sia importante ridurre l’impatto che i grandi eventi come le partite di calcio hanno sull’ambiente. Il nostro obiettivo è quello di ridurre le emissioni di Co2 e la dispersione del littering durante questi grandi eventi”. Sono le parole di Raffaella Giugni, segretario generale di Marevivo, in occasione del lancio della campagna “One Mission, One Planet”, una nuova iniziativa che punta a ridurre le emissioni di CO₂ e a contrastare il fenomeno del littering nelle aree circostanti gli stadi, realizzata da Marevivo in collaborazione con BAT Italia e Udinese Calcio, con la partecipazione della start-up JustOnEarth e il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)