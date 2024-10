(Adnkronos) – Anche quest’anno il Salone delle Csr e dell’innovazione sociale è stato un laboratorio di confronti e riflessioni in cui far germogliare idee concrete per il futuro della sostenibilità. Giunto alla dodicesima edizione, l’atteso appuntamento milanese presso l’università Bocconi, ha coinvolto più di 500 relatori e oltre 270 organizzazioni tra aziende, istituzioni e realtà non profit. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)