Sport e integrazione, Entain Italia premia l’inclusione con il CSR Award 2024

(Adnkronos) – Si è conclusa a Roma, presso l’Auditorium dell’Ara Pacis, la terza edizione del CSR Award, evento promosso da Entain Italia e dalla sua Fondazione per celebrare le associazioni del terzo settore impegnate in progetti di inclusione sociale. L’iniziativa ha sottolineato il ruolo cruciale delle infrastrutture sociali come motore di sviluppo per progetti che uniscono profit e non profit, con particolare attenzione allo sport come strumento di integrazione.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)